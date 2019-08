Stand: 15.08.2019 16:17 Uhr

Zapfenstreich: Von der Leyen wird verabschiedet

Mit einem Großen Zapfenstreich wird Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heute Abend offiziell in Berlin verabschiedet. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der deutschen Streitkräfte. Es steht Bundespräsidenten, Bundeskanzlern und Verteidigungsministern zu, wenn sie aus dem Amt scheiden. Am Abend wird diese Ehre zum ersten Mal einer Frau zuteil.

Neues Amt ab 1. November

Von der Leyen hat sich für ihren Großen Zapfenstreich unter anderem "Wind of Change" von den Scorpions gewünscht. Die Band stammt - wie von der Leyen auch - aus Hannover, der Hit aus der Wendezeit gilt als einer ihrer größten Erfolge. Am 1. November tritt von der Leyen dann ihr neues Amt als EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel an. Ihre Nachfolgerin im Verteidigungsministerium ist die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Von Mittelalter-Musik bis Deep Purple

Wer mit dem Großen Zapfenstreich geehrt wird, darf sich traditionell drei bis vier Lieder wünschen. Beim Abschied von von der Leyens Vorgänger Thomas de Maizière (CDU) etwa spielte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr unter anderem "Live is Life" der österreichischen Popgruppe Opus, Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) verabschiedete sich nach der Plagiats-Affäre im Jahr 2011 mit "Smoke on the Water" von Deep Purple aus dem Amt.

Ursula von der Leyen hat sich neben "Wind of Change" die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne "Ave Verum" gewünscht. Zudem wird - sicherlich als Ausblick auf ihre künftige Aufgabe - die Europahymne zu hören sein: Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" aus der neunten Sinfonie.

