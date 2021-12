Stand: 31.12.2021 11:03 Uhr Zahlreiche Sportbegeisterte treffen sich zu Silvesterläufen

Trotz derCorona-Pandemie treffen sich heute zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in Niedersachsen zu Silvesterläufen. Das landesweit größte entsprechende Ereignis findet am Mittag in Hannover statt. Die Veranstalter erwarten dort rund 3.000 Teilnehmende. Damit sich nicht zu viele Menschen ballen, startet der Silversterlauf in mehreren kleineren Gruppen. Auch in Stuhr (Landkreis Diepholz) messen sich heute Läuferinnen und Läufer. Die Strecke führt dort durch das Waldgebiet Bradenholz. Während der Silvesterlauf in Osnabrück abgesagt wurde, haben sich die Organisatoren in Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) ein digitales Format ausgedacht. Die Teilnehmenden können ihre Läufe zum Jahresende dort mit einer App aufzeichnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

