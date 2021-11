Stand: 21.11.2021 18:02 Uhr Zahlreiche Körperverletzungen am Hauptbahnhof Hannover

Am Hauptbahnhof in Hannover hat es am Wochenende zahlreiche Einsätze für die Bundespolizei gegeben. Insgesamt neun Verfahren wurden wegen gefährlicher Körperverletzung oder Körperverletzung eingeleitet, teilte Polizeisprecher Kevin Müller am Sonntag mit. Besonders nachts seien viele gewaltbereite, oftmals betrunkene Menschen unterwegs gewesen. Verbale Streitigkeiten seien dann in körperliche Auseinandersetzungen ausgeartet. Zudem wurden am Wochenende mehr als 100 Personenkontrollen durchgeführt. Bei drei Menschen wurden ein Schlagstock, ein Messer und Pfefferspray beschlagnahmt.

