Stand: 20.01.2022 10:35 Uhr Zahlreiche Kinder-Impfangebote in der Region Hannover

In der Region Hannover gibt es am Wochenende mehrere Angebote, Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Impfteams stehen unter anderem in Hannover sowie in Wennigsen, Pattensen, Springe, Burgwedel, Isernhagen und Sehnde bereit. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) spricht von familiengerechten und planbaren Terminen. Geimpft werden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

