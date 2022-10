Zahlreiche Autos zerstört - Ursache von Großbrand unklar Stand: 25.10.2022 17:01 Uhr Nach dem Großfeuer in einer Lagerhalle in Hannover ist die Brandursache weiter unklar. Experten der Polizei können den Brandort frühestens am Mittwoch besichtigen.

Grund seien die Hitzeentwicklung und die Statik des Gebäudes, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Feuer in der Halle im Stadtteil Misburg war in der Nacht ausgebrochen. Rund 60 in und um die Halle gelagerte Fahrzeuge sowie Maschinen verbrannten. Teile der Halle stürzten zudem laut Feuerwehr ein. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch Autos von Falschparkern betroffen?

Das Unternehmen sei im regulären Abschleppdienst aktiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Demnach könnten sich auf dem Areal auch Autos von Falschparken, die abgeschleppt wurden, sowie durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Wagen befunden haben. Ob und wie viele dieser Fahrzeuge durch das Feuer zerstört wurden, konnten am Dienstag weder Polizei noch Stadt Hannover sagen. Dies werde sich in den nächsten Tagen ergeben, wenn sich beispielsweise betroffene Autobesitzer melden, so ein Sprecher. Unklar war zunächst auch, wie mögliche Schäden an Falschparker-Autos reguliert werden.

