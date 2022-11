Stand: 17.11.2022 11:05 Uhr Wunstorf bekommt neues Airbus-Werk

In Wunstorf (Region Hannover) soll ab Mai kommenden Jahres ein neues Airbus-Wartungswerk gebaut werden. Der Rat habe dem Bebauungsplan mehrheitlich zugestimmt, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Ziel der Verwaltung sei es nun, bis Ende des Jahres die Baugenehmigung zu erteilen. Dann könnte Airbus Anfang kommenden Jahres den Auftrag ausschreiben. Das geplante Wartungswerk soll an der Bundesstraße 442 bei Großenheidorn entstehen, in unmittelbarer Nähe zum Fliegerhorst. Voraussichtlich ab dem Jahr 2026 sollen Transportflugzeuge des Typs A400M dort gewartet werden. "Ziel ist, dass ein Flugzeug, das gewartet werden muss, einfach vom Fliegerhorst auf das Wartungsgelände rüberfahren kann", sagte der Stadtsprecher. Seinen Angaben nach hat Airbus angekündigt, in dem Werk rund 350 bis 400 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

