Stand: 02.07.2021 08:27 Uhr Wunstorf: Start-up züchtet Garnelen im alten Kali-Bergwerk

Im stillgelegten Kali-Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf (Region Hannover) hat sich ein erstes Unternehmen angesiedelt, das auf Aquakulturen spezialisiert ist. Die Firma habe dazu auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern ein Forschungs- und Entwicklungscenter eingerichtet, teilte der Düngemittelhersteller K+S mit. Die ersten 120.000 Garnelenlarven würden jetzt in großen Salzwasserbehältern aufgezogen. Ziel der Firma ist es, Techniken zu entwickeln, um eine nachhaltigen Zucht von Meeresfrüchten zu ermöglichen. Laut K+S sollen sich weitere junge Unternehmen in dem Innovationspark ansiedeln. Das werde gerade vorbereitet. Das Bergwerk selbst soll mit Salzwasser geflutet und dadurch langfristig stabilisiert werden.

