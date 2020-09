Stand: 10.09.2020 07:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wunstorf: Stand-Up-Paddler entdeckt Auto im Fluss

Ein Stand-Up-Paddler hat in Wunstorf (Region Hannover) ein Auto in der Leine entdeckt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Donnerstagmorgen suchten Taucher am Mittwochabend nach möglichen Insassen, fanden aber keine. Der Stand-Up-Paddler habe das Fahrzeug bereits am Dienstag entdeckt und die Polizei verständigt, als es am Mittwoch immer noch dort war. Die Bergung des Autos ist laut Polizei mühsam, da die Stelle, an der es in den Fluss gesunken sei, schwer zugänglich ist. Wie und wann genau das Auto in den Fluss geriet, war zunächst unklar.

