Wunstorf: Mann belästigt zwei Mädchen im Zug nach Hannover

Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagabend im Zug von Wunstorf nach Hannover zwei Mädchen sexuell belästigt. Der Mann aus Empelde setzte sich laut Polizei zu den 13- und 14-Jährigen und öffnete seine Hose. Die Mädchen flüchteten, der Mann folgte den Mädchen mit heruntergelassener Hose, so die Polizei. Dann schritt die Zugbegleiterin ein und verständigte die Bundespolizei. Im Hauptbahnhof von Hannover wurde der Mann schließlich von Bundespolizisten festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte in der Hosentasche ein griffbereites und verbotenes Springmesser hatte. Der 38-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, heißt es. Die Polizei ermittelt.

