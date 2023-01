Wunstorf: Leiche bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen entdeckt Stand: 25.01.2023 12:43 Uhr Im Wunstorfer Ortsteil Blumenau ist eine Leiche an einem Feldrand entdeckt worden, wie die Polizei bestätigte. Ob es sich um einen vermissten 14-Jährigen handelt, ist unklar.

Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten seit Dienstagabend ein an das Industriegebiet in Wunstorf (Region Hannover) angrenzendes Waldstück und umliegende Bereiche an der Bahntrasse durchkämmt. Die Polizei hatte die Suche nach dem Jugendlichen nach dem Leichenfund gegen 11 Uhr eingestellt. Der Fundort befindet sich nördlich der Trasse.

Beide 14-Jährige laut Polizei einander bekannt

Ein Gleichaltriger soll der Polizei Hinweise auf ein Tötungsdelikt gegeben haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitgeteilt hatte. Der Verdächtige befindet sich demnach in Gewahrsam. Ob die Polizei den Jugendlichen inzwischen in Anwesenheit der Eltern befragen konnte, ist unklar. Beide 14-Jährige sollen laut Polizei einander bekannt sein.

Tötungsdelikt? 14-Jähriger seit Dienstagabend vermisst

Die Eltern hatten den 14-Jährigen gestern gegen 18.45 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten auf einem Parkplatz in dem Industriegebiet eine Sammelstelle eingerichtet. Das Einsatzgebiet grenzt im Norden an die Bundesstraße 441, im Süden an den Mittellandkanal und im Osten an die Autobahn 2.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.01.2023 | 12:00 Uhr