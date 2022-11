Stand: 21.11.2022 09:27 Uhr Wunstorf: ICE stoppt wegen Taschendieb mit Notbremsung

Ein flüchtender Taschendieb hat kurz vor Hannover die Besatzung eines mit 500 Passagieren besetzen ICE zur Notbremsung gezwungen. Nach Angaben der Bundespolizei war hatte Zugpersonal den Dieb während der Fahrt ertappt Der Versuch, den 16-Jährigen in einem Waggon einzuschließen, misslang. Der junge Mann soll daraufhin versucht haben, per Nothammer eine Scheibe einzuschlagen. Wegen des hohen Fahrttempos leiteten Zugbegleiter bei Wunstorf einen Nothalt ein. Der mutmaßliche Dieb sprang aus einer Tür, wobei er sich verletzte. Mehrere Polizistinnen und Polizisten, die in dem Zug gesessen hatten, verfolgten den Jugendlichen nach dem Stopp auf freier Strecke. Bei der Festnahme fanden sie unter anderem fünf Portemonnaies und ein Smartphone. Der Mann griff dabei eine Beamtin. Beide kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

