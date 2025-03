Stand: 26.03.2025 06:55 Uhr Wunstorf: Brand in Silo richtet 800.000 Euro Schaden an

Ein Feuer hat am Dienstagabend in einem Silo eines Agrar-Betriebs in Wunstorf (Region Hannover) einen großen Schaden verursacht. Die Polizei schätzt ihn auf rund 800.000 Euro. Ein Mitarbeiter habe den Brand im Bereich der Schaltschränke bemerkt. Vermutlich sei er durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher. Das werde noch genau untersucht. Das Feuer breitete sich nach Angaben des Sprechers bis in den dritten Stock aus. 95 Feuerwehrleute löschten den Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.03.2025 | 06:30 Uhr