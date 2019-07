Stand: 05.07.2019 07:25 Uhr

Wunstorf: A400M startet in Einsatz gegen IS

Am Fliegerhorst in Wunstorf startet heute ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M in den Einsatz gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Der Airbus wird nach Angaben der Luftwaffe von Jordanien aus als "fliegende Tankstelle" für Kampfflugzeuge der Operation "Counter Daesh" genutzt. Zum ersten Mal wird das Militärflugzeug dann vor Ort bleiben und Teil eines Auslandseinsatzes sein, wie eine Sprecherin der Luftwaffe NDR 1 Niedersachsen sagte. 21 Soldaten fliegen mit nach Jordanien und bleiben für zwei Wochen vor Ort - ebenso wie das Flugzeug.

Betankungsflüge wurden ein Jahr lang geprobt

Der Einsatz sei wichtig, um weitere Erkenntnisse in der Praxis zu sammeln, sagte die Sprecherin. Seit einem Jahr wurden nach Angaben der Lufwaffe Betankungsflüge geprobt. In der Vergangenheit habe der Airbus A400M bereits Personal und Material nach Jordanien gebracht. Zudem sei die Fähigkeit zur medizinischen Evakuierung bereitgestellt worden. Zum ersten Mal flog ein A400M vor einem Jahr Soldaten zu einem Einsatz nach Afghanistan - blieb allerdings nicht vor Ort.

Fliegende Intensivstation mit Raketenschutz

Laut Bundeswehr verfügt der Airbus über einen speziellen Schutz gegen Raketen und Geschosse. Außerdem könnten die Maschinen als "fliegende Intensivstation" genutzt werden. Mittlerweile sind in Wunstorf 30 Flugzeug des Typs stationiert; in den kommenden zwei bis drei Jahren sollen zehn weitere ausgeliefert werden. Die Militärfmaschine A400M galt wegen technischer Mängel und Problemen bei der Auslieferung als "Pannen-Flugzeug".

