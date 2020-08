Stand: 30.08.2020 13:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wunstorf: 24-jähriger Motorradfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Wunstorf (Region Hannover) ist am Sonnabend ein 42 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der L392 aus Richtung Kolenfeld kommend unterwegs, als er mit dem Fahrzeug einer 38-Jährigen zusammenstieß. Die Frau soll dem Motorradfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen haben. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

