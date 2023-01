Wunstorf: 14-Jähriger getötet? Gleichaltriger in Gewahrsam Stand: 25.01.2023 10:44 Uhr Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sucht in der Region Hannover nach einem vermissten 14-Jährigen. Ein gleichaltriger Bekannter des Jugendlichen befindet sich in Gewahrsam.

Die Einsatzkräfte durchkämmen derzeit in Wunstorf ein Waldstück und umliegende Bereiche. Die Ermittler haben Hinweise darauf, dass der Jugendliche nicht mehr am Leben sein könnte. Es gebe einen 14 Jahre alten Verdächtigen, der sich gegenüber der Polizei dementsprechend geäußert habe, sagte ein Polizeisprecher. Dieser Jugendliche habe angegeben, "dass er den vermissten 14-Jährigen wohl umgebracht haben könnte". Er habe die Polizei auch zu dem Waldstück geführt. Die beiden Jugendlichen sollen miteinander bekannt gewesen sein, so die Polizei. Mehr Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Polizei in Wunstorf hofft, Vermissten lebend zu finden

Dem Sprecher zufolge setzen die Ermittler auch Spürhunde ein. Man hoffe weiterhin, den Vermissten lebend anzutreffen. "Auch wenn jemand sagt, er habe jemand anderem etwas angetan, müssen wir erst mal davon ausgehen, dass alles möglich ist", sagte der Sprecher.

Polizeieinsatz: Bahnstrecke Hannover-Wunstorf betroffen

Die Bahnstrecke Hannover-Wunstorf war zeitweise gesperrt. Der Bahn zufolge kommt es daher mindestens bis in die Mittagsstunden zwischen Hannover und Minden in Westfalen beziehungsweise Nienburg an der Weser zu Verspätungen und Teilausfällen im Regional- und Fernverkehr.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

ICE- und IC-Züge auf dem Abschnitt Hamm (Westfalen) - Minden (Westfalen) - Hannover werden umgeleitet und halten nicht in Minden (Westfalen), Herford und Bielefeld Hauptbahnhof. Die Züge verspäten sich um etwa 75 Minuten.

IC-Züge Amsterdam - Hannover - Berlin werden zwischen Rheine und Hannover umgeleitet. Die Halte Minden (Westfalen), Bad Oeynhausen, Bünde (Westfalen), Osnabrück Hauptbahnhof und Ibbenbüren, Ersatzhalte in Hamm (Westfalen) Hauptbahnhof und Münster (Westfalen) Hauptbahnhof entfallen. Die Züge verspäten sich um etwa 75 Minuten.

ICE-Züge auf dem Abschnitt Oldenburg - Bremen - Hannover fallen aus.

IC-Züge Leer (Ostfriesland) - Emden - Bremen - Hannover - Dresden werden zwischen Bremen und Hannover umgeleitet und halten nicht in Verden (Aller) und Nienburg (Weser). Die Züge verspäten sich um etwa 70 Minuten.

Großaufgebot sucht seit Dienstagabend

Die Vermisstenmeldung war gestern gegen 18.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion. Mehr als 180 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Sie haben auf einem Parkplatz in dem Industriegebiet eine Sammelstelle eingerichtet. Das Einsatzgebiet grenzt im Norden an die Bundesstraße 441, im Süden an den Mittellandkanal und im Osten an die Autobahn 2.

