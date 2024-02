Stand: 28.02.2024 08:14 Uhr Würmsee-Mord: BGH bestätigt lebenslange Haft für Täter

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision des Mörders einer 56-Jährigen aus Burgwedel (Region Hannover) verworfen. Damit steht nun fest: Der Mann muss lebenslang ins Gefängnis. Er hatte die Frau im September 2022 in ihrer abgelegenen Gartenlaube am Würmsee überwältigt und ermordet. Pilzsammler entdeckten die Leiche der Getöteten erst rund ein Jahr später. Sie befand sich etwa zweieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt. Der Mann und die 56-Jährige kannten sich nicht. Zu seinem Motiv erklärte das Landgericht Hannover in seinem Urteil: Mit der Tat habe er versucht seine eigenen Selbstwertprobleme zu kompensieren und inneren Druck abzubauen. Die Richter stellten im vergangenen September auch die besondere Schwere der Schuld fest. Deshalb ist es nahezu ausgeschlossen, dass der Mann nach 15 Jahren auf Bewährung freigelassen wird. Der BGH entdeckte in der Entscheidung keine Rechtsfehler. Damit kann das Urteil nun nicht mehr angefochten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.02.2024 | 08:30 Uhr