Weil empfängt Soldaten nach Corona-Hilfseinsatz in Portugal Stand: 26.02.2021 10:54 Uhr Drei Wochen lang haben Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen Corona in Portugal geholfen. Am Donnerstagnachmittag landeten sie wieder auf dem Fliegerhorst in Wunstorf.

Die 26 Soldatinnen und Soldaten wurden dort unter anderem von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßt. Sie hatten in Portugal das einheimische Personal bei der Versorgung von Corona-Patienten unterstützt. Außerdem brachten sie Beatmungs-, und Infusionsgeräte sowie Krankenhausbetten und weiteres medizinisches Material in das von der Pandemie besonders schwer getroffene Land.

Lage in Portugal hat sich deutlich gebessert

Bei der Abreise der Soldaten aus Wunstorf Anfang des Monats stand das Gesundheitssystem Portugals kurz vor dem Zusammenbruch. Nach einem harten Lockdown hat sich die Situation dort mittlerweile wieder entspannt. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die am 28. Januar einen Höchstwert von 16.432 erreicht hatte, lag am Donnerstag nur noch bei 1.160. Dennoch hat das Parlament in Lissabon den Corona-Notstand vorerst bis zum 16. März verlängert.

