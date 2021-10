Wolf im Osten Hannovers? Ministerium hat keine Hinweise Stand: 12.10.2021 15:44 Uhr Nach vermeintlichen Wolfssichtungen in einem Park im Osten Hannovers gibt das Umweltministerium Entwarnung. Sowohl ein Spürhund als auch Aufnahmen von Wildtierkameras brachten keine Hinweise.

Der auf Wolfslosung, also Wolfskot, spezialisierte Spürhund habe bei zwei Einsätzen nicht angeschlagen. Auch auf ersten Bildern eigens installierter Wildtierkameras war kein Wolf zu sehen. Auf Basis der vorliegenden Daten gelte es daher als "sehr unwahrscheinlich", dass im Hermann-Löns-Park oder im angrenzenden Tierpark derzeit ein oder mehrere Wölfe unterwegs sind, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag.

Kameras sollen erstmal bleiben

Dennoch: Die am vergangenen Freitag installierten fünf Wildtierkameras sollen zunächst noch weitere 14 Tage vor Ort bleiben und regelmäßig ausgewertet werden. Ein weiterer Einsatz des Spürhundes ist dagegen vorerst nicht mehr vorgesehen. Der Hund war am vergangenen Sonntag und Montag im Park unterwegs, schlug aber nicht an. Wölfe markieren üblicherweise die Orte, an denen sie sich aufhalten. Genau das hätte der Spürhund riechen müssen - wenn dort Wölfe gewesen wären.

Zwei Sichtungen Ende September

Spaziergänger hatten am 25. und 26. September angegeben, im Hermann-Löns-Park einen Wolf gesehen zu haben. Das Ministerium stufte die Meldungen als grundsätzlich glaubwürdig ein. Mittlerweile geht das Ministerium davon aus, dass die Menschen sich geirrt haben. Auch wenn die Spaziergänger sich sehr sicher waren, hieße das nicht, dass sie sich nicht getäuscht haben können, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums dem NDR in Niedersachsen.

