Stand: 15.12.2021 07:34 Uhr Wohnungsbrand in Steyerberg: 50.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Nienburg hat am Mittwochmorgen einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Laut Polizei war es in einer Wohnung in Steyerberg ausgebrochen. Nachbarn hätten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie einen Knall gehört hatten. Verletzt wurde niemand. In der betroffenen Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandes niemand gewesen. Alle weiteren Bewohner des Hauses hätten das Haus selbstständig verlassen können, so die Polizei. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.12.2021 | 07:30 Uhr