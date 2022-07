Stand: 23.07.2022 14:14 Uhr Wohnungsbrand in Hameln: Ein Kind stirbt, vier schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Hameln ist nach ersten Angaben ein Kind ums Leben gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Vier weitere Kinder erlitten schwere Verletzungen. Rettungshubschrauber haben die Kinder demnach in Spezialkliniken gebracht. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr ist derzeit mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Bundesstraße 1 und die B83 ist zwischen Münsterbrücke und Wangelister Straße gesperrt.

