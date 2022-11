Stand: 13.11.2022 09:29 Uhr Wohnhaus brennt in der Wedemark

In der Wedemark (Region Hannover) hat es am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Nach Angaben der Polizei war gegen 22 Uhr ein Wohnhaus in Brand geraten. Zeugen riefen die Feuerwehr und die Polizei. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte, wurde niemand verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2022 | 07:00 Uhr