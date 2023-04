Wohngeld: Zahl der Anträge in Niedersachsen stark gestiegen Stand: 13.04.2023 08:56 Uhr Seit die Reform des Wohngeldes zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist, haben mehr Menschen als bisher Anspruch auf die Leistung. Die Behörden müssen deutlich mehr Anträge prüfen.

Laut dem zuständigen Wirtschaftsministerium haben die Behörden in Niedersachsen von Januar bis März zwei- bis dreimal so viele Anträge auf den Zuschuss bekommen wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Allein bei der Stadt Hannover sind von Januar bis März über 2.000 Neuanträgeeingegangen. Im Vorjahr dauerte die Bearbeitung eines Antrags nach Angaben der Stadt im Schnitt drei Monate. Um das weiter möglich zu machen, wurde mehr Personal eingestellt. Gleichzeitig seien andere Aufgaben zurückgestellt worden, hieß es.

Wohngeld beantragen: Zahl der Beratungen hat sich vervielfacht

Entsprechend haben auch die Stellen mehr zu tun, die Wohngeldberechtigte beim Ausfüllen der umfangreichen Formulare unterstützen. Der Sozialverband SoVD in Niedersachsen berichtet von fünfmal so vielen Anfragen wie im ersten Quartal 2022. Die Zahl der Anträge auf Wohngeld steige auch, weil immer mehr Menschen wegen der hohen Inflation mit ihrem Geld nicht mehr hinkommen, heißt es vom SoVD. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sieht in den Zahlen einen Beleg für die dramatische finanzielle Lage vieler Menschen. Es sei ein guter Schritt der Bundesregierung gewesen, das Wohngeld auszuweiten, sagte Lies im Interview mit dem NDR in Niedersachsen - auch wegen steigender Miet- und Energiekosten.

