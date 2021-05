Wohn-Nebenkosten steigen in Hannover am schnellsten Stand: 25.05.2021 14:54 Uhr In keiner deutschen Landeshauptstadt steigen die Wohn-Nebenkosten so schnell wie in Hannover. Laut Bund der Steuerzahler muss ein Drei-Personen-Haushalt rund 2.000 Euro jährlich zahlen.

Das sind 64 Euro mehr als im Vorjahr und rund 260 Euro mehr als noch 2016. Der diesjährige Anstieg ist dabei vollständig auf erhöhte Trinkwasserpreise zurückzuführen, auch unter der Bezeichnung Wasser-Cent bekannt. Seit dem Jahresbeginn haben sich diese Kosten verdoppelt. Hintergrund ist ein Beschluss des Landes Niedersachsen. Dadurch sollen Verbraucher zum Wasser-Sparen animiert werden. Für die Wohn-Nebenkosten eines Drei-Personen Musterhaushaltes in Hannover hat die erhöhte Gebühr nach den Zahlen des Steuerzahlerbundes Mehrkosten in Höhe von rund 63 Euro im Jahr zur Folge.

Videos 8 Min Mieter-Abzocke: Wahnsinn mit Nebenkosten Wenn Konzerne große Wohnbestände kaufen, wechselt oft auch die Hausverwaltung. Dadurch kann es zu Fehlern in der Nebenkostenabrechnung kommen. 8 Min

390 Euro pro Jahr - Spitzenreiter bei den Müllgebühren

Wie schon im vergangenen Jahr müssen die Menschen in Hannover auch für die Müllgebühren besonders tief in die Tasche greifen. Insgesamt waren es für den Musterhaushalt knapp 390 Euro im Jahr. So eine hohe Summe wird in keiner anderen deutschen Landeshauptstadt fällig. Rechnet man alles zusammen, dann belaufen sich die gesamten Wohn-Nebenkosten in Hannover auf jährliche 2.024 Euro.

Mieterbund ruft Politik zum Handeln auf

Den Deutschen Mieterbund erfüllt das mit Sorge, er ruft die Politik zum Handeln auf. Denn dort werde etwa über Müll- oder Wassergebühren entschieden, die direkten Einfluss auf die Nebenkosten haben. Insgesamt liegt Hannover weiter auf dem fünftletzten Platz im Nebenkosten-Ranking der Landeshauptstädte. Am günstigsten schneidet Mainz ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2021 | 15:00 Uhr