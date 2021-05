Stand: 25.05.2021 10:38 Uhr Wohn-Nebenkosten steigen in Hannover am schnellsten

In keiner deutschen Landeshauptstadt steigen die Wohn-Nebenkosten so schnell wie in Hannover. Das hat der Bund der Steuerzahler mitgeteilt. Demnach muss ein Drei-Personen-Haushalt rund 2.000 Euro jährlich zahlen. Das sind 64 Euro mehr als im Vorjahr und rund 260 Euro mehr als noch 2016. Der diesjährige Anstieg ist dabei vollständig auf erhöhte Trinkwasserpreise zurückzuführen. Aber auch die Abfallgebühren seien weiter konstant hoch. Insgesamt liegt Hannover damit weiter auf dem fünftletzten Platz im Nebenkostenranking der Landeshauptstädte. Am günstigsten schneidet Mainz ab.

