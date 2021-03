Stand: 22.03.2021 15:53 Uhr Wisentgehege in Springe öffnet wieder

Das Wisentgehege in Springe öffnet wieder für Besucherinnen und Besucher. Nach Angaben des Parks geht es ab Mittwoch wieder los. Interessierte müssen vorher auf der Internet-Seite des Wisentgeheges einen Termin reservieren. Der Zoo Hannover hatte bereits am Wochenende wieder eingeschränkt geöffnet. Dort werden zunächst nur Menschen eingelassen, die eine Jahreskarte besitzen. Ab dem kommenden Sonnabend will der Zoo dann auch wieder Tageskarten verkaufen. Grund für die geöffneten Zoos und Tierparks ist ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg.

