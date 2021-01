Wintersport: Chaos im Harz bleibt aus - viel los im Deister Stand: 09.01.2021 19:45 Uhr Gesperrte Rodelwiesen und Bereitschaftspolizei auf den Pisten sollen den Andrang von Wintersportlern und Tagestouristen am Wochenende eindämmen. Nicht überall ist das gelungen.

Im Deister bei Hannover war der Ansturm am Sonnabend groß, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Anwohner am Fuß des Höhenzugs hätten sich über falsch geparkte Autos beschwert, Landwirte über zertretene Äcker, sagte eine Sprecherin der Polizei. Autofahrer haben laut Polizei im Deister und Weserbergland Rettungs- und Fußwege blockiert. Allein die Polizei in Bad Münder verteilte nach eigenen Angaben 45 Bußgeldbescheide. Im Landkreis Schaumburg wurde wegen des großen Andrangs die Zufahrt zum Bückeberg gesperrt. Auch für den Sonntag kündigten die Behörden Kontrollen in den Gebieten an.

"Kommen Sie nicht in den Harz"

Etwas entspannter ging es dagegen am Sonnabend im Harz zu. Dort war zwar auch einiges los - doch es war bei weitem nicht so chaotisch wie noch am vergangenen Wochenende. Thomas Brych (SPD), Landrat des Landkreises Goslar, zog im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen denn auch ein positives Fazit des neuen Konzeptes. "Es hat hervorragend geklappt, die Leute waren sehr einsichtig", sagte er. Gleichzeitig appellierte er erneut an Tagestouristen, derzeit von Reisen in den Harz abzusehen, auch wenn er bedaure, dass die Menschen nicht anreisen sollen. "Bleibt bitte zu Hause. Kommen Sie nicht in den Harz", so Brych. Diejenigen, die doch kommen, sollten sich entsprechend verhalten.

Videos 1 Min Waldspaziergänge im Harz: Warnung vor abbrechenden Ästen Unter der Last der festgefrorenen Schneemassen können Äste oder ganze Baumwipfel brechen, warnen die Landesforsten. 1 Min

Vereinzelte Verstöße gegen Corona-Regeln

Vereinzelt habe es im Harz am Sonnabend Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben - vor allem gegen die geltende Maskenpflicht an den Ski- und Rodelhängen sowie gegen das Abstandsgebot, hieß es von der Polizei. Doch die Besucher hätten sich weitläufiger verteilt. "Im Vergleich zum letzten Wochenende ist die Situation sehr entspannt", sagte ein Sprecher des Landkreises Goslar am Sonnabend. Auch am Sonntag wollen die Polizei und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Harz Präsenz zeigen. Der Verkehr floss nach Angaben der Polizei, es kam nur vereinzelt zu Sperrungen.

Schnee schmilzt schon bald wieder

Am Sonntag soll es nur noch ab und zu schneien und zwischendurch sogar sonnig werden. Am Montag könnte sich die Besucher-Lage in den Schneegebieten dann entspannen: Die Temperaturen sollen steigen - und der Schnee vielerorts schmelzen.

