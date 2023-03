Wintereinbruch sorgt für mehrere Unfälle in Niedersachsen Stand: 09.03.2023 14:21 Uhr Schnee, Eis und glatte Straßen sorgten am Donnerstag in ganz Niedersachsen für Unfälle. Besonders betroffen waren die Region Hannover und Südniedersachsen.

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich allein in der Region Hannover bis Donnerstagvormittag 36 Unfälle. Dabei sei es zumeist bei Blechschäden geblieben. In Hannover rutschte ein Gelenkbus in den Graben. Verletzt wurde niemand. In Lehrte (Region Hannover) kippte ein Streufahrzeug um. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer verletzt - wie schwer ist noch unklar. Bei Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) rutschte ein Auto in den Graben.

VIDEO: Wintereinbruch statt Frühlingsgefühle: Schnee im Harz (07.03.2023) (2 Min)

Glätteunfälle auch in Südniedersachsen

In Goslar wurden bei einem Unfall drei Personen leicht verletzt. In Wolfsburg-Hehlingen rutschte ein Auto in ein Streufahrzeug. Auch im Landkreis Gifhorn gab es mehrere Unfälle. Meistens blieb es nach Polizeiangaben dabei jedoch bei Blechschäden. Besonders betroffen war auch der Landkreis Northeim: Zwischen Moringen und Lauenburg geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug, beide Männer wurden leicht verletzt. Bei Dassel und Einbeck rutschten Autos in den Straßengraben. Zwischen Sudheim und Suterode traf ein umstürzender Baum ein fahrendes Auto, verletzt wurde niemand.

In der Nacht soll es wieder schneien

Der gestern Abend und in der Nacht aufgekommene Schneefall soll heute laut Wetterprognosen im Verlauf des Tages nachlassen oder in Regen übergehen. Auch die Temperaturen ziehen zunächst an: Die erwarteten Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Oberharz bei zwei Grad. In der Nacht zu Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings erneut mit Schneeregen und Schneeschauern, die sich vom Südwesten Niedersachsens ausbreiten. Entsprechend drohen dann erneut schwierige Verhältnisse auf den Straßen.

