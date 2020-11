Stand: 30.11.2020 07:51 Uhr Winterdienst: Niedersachsen sieht sich gut vorbereitet

Der Winterdienst in Niedersachsen sieht sich gut auf die kältere Jahreszeit und glatte Straßen vorbereitet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover stehen für die Saison rund 150.000 Tonnen Streusalz bereit. 600 Winterdienstfahrzeuge sind demnach auf den Auto-, Bundes- und Landesstraßen unterwegs. Seit Oktober seien bereits knapp 1.000 Tonnen Streusalz verbraucht worden, sagte Sprecherin. Ab Januar übernehme die Autobahn GmbH des Bundes die Aufgaben für die rund 1.400 Autobahnkilometer in Niedersachsen, so ein Behördensprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.11.2020 | 06:30 Uhr