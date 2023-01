Stand: 24.01.2023 15:11 Uhr Winsen: Polizei nimmt mutmaßlichen Rezeptfälscher fest

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Rezeptfälscher im Landkreis Celle festgenommen. Der 39-Jährige habe bereits am vergangenen Donnerstag versucht, in einer Apotheke in Winsen (Aller) zwei Rezepte einlösen, die er am Vortag bestellt hatte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei den abzuholenden Medikamenten handelte es sich demnach um ein starkes Schmerz- und ein Beruhigungsmittel. Dem Apotheker seien Zweifel gekommen, hieß es. Er habe den 39-Jährigen vertröstet und die Polizei zum Abholtermin hinzugezogen. Weil es sich bei den eingereichten Rezepten um Fälschungen gehandelt haben soll, durchsuchten Polizistinnen und Polizisten das Auto sowie die Wohnung des Mannes. Dabei sollen sie "eine Vielzahl weiter Beweismittel" sichergestellt haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob der Tatverdächtige mit acht weiteren Taten im Landkreis Celle aus dem Jahr 2022 in Verbindung gebracht werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.01.2023 | 14:30 Uhr