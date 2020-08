Stand: 05.08.2020 07:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Winsen (Aller): 82-Jähriger verunglückt tödlich

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am am Dienstag bei einem Unfall in der Nähe von Winsen an der Aller (Landkreis Celle) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Mann zwischen Winsen und Meißendorf auf gerader Strecke von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 82-Jährige krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

