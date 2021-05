Stand: 06.05.2021 16:00 Uhr Wilhelm-Busch-Museum Hannover erwirbt Selbstbildnis

Das Museum Wilhelm Busch für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover hat ein Selbstporträt des namengebenden Künstlers ersteigert. Die Federzeichnung des Schöpfers von "Max und Moritz" befand sich mehr als 100 Jahre lang in Privatbesitz und soll demnächst erstmals der Öffentlichkeit gezeigt werden, wie Direktorin Gisela Vetter-Liebenow am Donnerstag sagte. Das kleinformatige Bild sei das vielleicht berühmteste, zumindest das am weitesten verbreitete Selbstbildnis von Wilhelm Busch, betonte sie. Der Preis betrug 50.300 Euro. Die Summe wurde mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung sowie privater Förderer aufgebracht. Es ist das nunmehr 14. Selbstbildnis von Busch in der Sammlung des Museums.

