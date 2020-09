Stand: 02.09.2020 15:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Wildwest-Methoden": NGG gegen Werkverträge

Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft gehören abgeschafft - das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). "Mit solchen Wildwest-Methoden muss endlich Schluss sein", sagte Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG Hannover. Für die Arbeiter, die überwiegend aus Osteuropa stammten, seien extreme Arbeitsbelastung, Lohnprellerei und die Unterbringung in abrissreifen Wohnungen immer noch an der Tagesordnung. Die Gewerkschaft hat Niedersachsens Bundestagsabgeordnete aufgerufen, in Berlin für das geplante Verbot zu stimmen.

Stammbelegschaft anstelle von Subunternehmen

Nach Ansicht der NGG müssen mithilfe des neuen Gesetzes Stammbelegschaften wieder aufgebaut werden. Die Zahl der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe allein in Stadt und Region Hannover habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als halbiert, so die Gewerkschaft mit Verweis auf Informationen der Agentur für Arbeit. "Diese Konzentration ist ein bundesweiter Trend, der dazu geführt hat, dass reguläre Stellen verloren gingen und Arbeiten an Subunternehmen ausgelagert wurden - zu prekären Bedingungen", sagte Melcher.

Erst Verbot, dann Tarifvertrag

Der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht vor, Werkverträge in Fleischbetrieben mit 50 oder mehr Beschäftigten ab 1. Januar zu verbieten. Vom 1. April an soll dort auch Leiharbeit untersagt sein. "Das Verbot ist überfällig", betonte Melcher. Alle Versuche, die Branche zum Umdenken zu bewegen, seien gescheitert. Für Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG Oldenburg-Ostfriesland, muss auf diesen Schritt der zweite folgen: ein Tarifvertrag, der gute Löhne und faire Arbeitsbedingungen sicherstelle.

