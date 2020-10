Stand: 29.10.2020 14:33 Uhr Wildwechsel irritiert Autofahrer: Mann schwer verletzt

Ein 39 Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall bei Wunstorf (Region Hannover) am Donnerstag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am frühen Morgen auf der Bundesstraße 441 unterwegs, als er offenbar Wild ausweichen musste. Der Wagen sei in Folge außer Kontrolle geraten und frontal gegen einen Baum geprallt, hieß es. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebraucht. Die B441 wurde für die Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

