Stand: 29.07.2023 11:23 Uhr Wildunfall in Söhlde: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Wildunfall sind zwei Motorradfahrer in Söhlde (Landkreis Hildesheim) am späten Freitagabend schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger und eine gleichaltrige Frau fuhren gemeinsam auf einer Maschine auf der L475, als plötzlich ein Wildtier auf die Straße lief, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dagegen. Mann und Frau stürzten und zogen sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, wie es weiter hieß. Was für ein Tier den Unfall ausgelöst hatte, ist einem Polizeisprecher zufolge unklar. Es soll etwa die Größe eines Fuchses gehabt haben, sei nach dem Aufprall aber nicht mehr aufzufinden gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2023 | 13:00 Uhr