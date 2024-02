Stand: 18.02.2024 15:21 Uhr Wildschwein verirrt sich auf Kegelbahn von Landgasthof

Ungewöhnlichen Besuch hatte am Freitag ein Landgasthof in Poggenhagen in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover): Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich ein Wildschwein auf die Kegelbahn der Gaststätte verirrt. Nach Angaben eines Sprechers gehörte das Tier zu einer Rotte mit mehreren Wildschweinen, die am Nachmittag auf Grundstücken im Bereich des Poggenhagener Bahnhofs unterwegs waren. Dabei sprang das Wildschwein durch eine Glasscheibe in den Gasthof. Es sei erst auf der Kegelbahn zur Ruhe gekommen, so die Polizei. Das Schwein wurde von einem hinzugerufenen Jagdberechtigten erlegt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min