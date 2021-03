Stand: 08.03.2021 14:36 Uhr Wietze: Polizei löst Trauerfeier mit rund 70 Personen auf

Auf einem Grundstück in Wietze (Landkreis Celle) hat die Polizei eine Trauerfeier aufgelöst und mehrere Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln eingeleitet. Eine Streife bemerkte am Sonnabend etliche Autos mit auswärtigen Kennzeichen sowie eine Gruppe von Menschen, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Als sie den Streifenwagen sahen, gingen sie auseinander und fuhren davon. Bevor polizeiliche Unterstützung eintraf, flohen etwa 30 Personen. Danach waren noch 39 Erwachsene und sieben Kinder da, einige hatten sich in Schränken versteckt.

