Stand: 07.04.2021 08:15 Uhr Wienhausen: Autofahrer flieht vor Polizei und baut Unfall

Ein Autofahrer ohne Führerschein ist bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Celle vor der Polizei geflüchtet und anschließend einen Unfall verursacht. Die Beamten wollten den Wagen am späten Abend in Wienhausen kontrollieren. Der 27-Jährige fuhr davon, in Oppershausen kam er dann von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen zwei Zäune. Der Mann und seine 21 Jahre alte Beifahrerin flohen zu Fuß, wurden aber kurz darauf von der Polizei gestoppt. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige keinen Führerschein hat. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2021 | 08:30 Uhr