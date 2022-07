Stand: 18.07.2022 08:37 Uhr Wieder brennt ein Fahrzeug der Tafel in Celle

Auf dem Gelände der Tafel in Celle hat am Sonntagnachmittag erneut ein Fahrzeug gebrannt. Laut Polizei entstand an dem Transporter Totalschaden. Erst in der vergangenen Woche hatte es bei der Tafel in Celle Feuer gegeben - drei Transporter waren betroffen. In der Nähe mussten zudem weitere Feuer gelöscht werden. Die Polizei ermittelt.

