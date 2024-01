Wie viel Unterrichtsausfall droht im zweiten Halbjahr? Stand: 31.01.2024 08:51 Uhr Der Lehrkräftemangel war in Niedersachsen zuletzt so groß wie nie zuvor. Wie steht es jetzt um die Unterrichtsversorgung von Schülerinnen und Schülern? Die Kultusministerin will heute Zahlen vorlegen.

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will auf einer Pressekonferenz in Hannover Zahlen, Daten und Fakten zur Situation der niedersächsischen Schulen präsentieren. Die Unterrichtsversorgung war in Niedersachsen zuletzt auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren.

Zu wenig Lehrende für vorgesehene Schulstunden

Die Berechnung zeigt, ob an den Schulen für die Zahl der Unterrichtsstunden genügend Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind. 2022 lag der ermittelte Wert zur Unterrichtsversorgung bei 96,3 Prozent, im Jahr davor bei 97,4 Prozent. Der Landesschülerrat und der Philologenverband kritisierten, das Kultusministerium habe sich im letzten Jahr zu wenig bemüht, das vorhandenes Defizit an Lehrkräften auszugleichen. Heute endet in Niedersachsen mit der Vergabe der Zeugnisse das erste Schulhalbjahr. Nach den sogenannten Zeugnisferien beginnt für Schülerinnen und Schüler am Montag wieder der Unterricht.

