Stand: 15.10.2021 08:41 Uhr Wie sind die Hildesheimer unterwegs? Stadt startet Umfrage

Stadt und Stadtverkehr Hildesheim wollen gerade herausfinden, mit welchen Verkehrsmitteln die Bürger unterwegs sind. Deshalb haben sie eine Umfrage gestartet. 7.500 zufällig ausgewählte Einwohnerinnen und Einwohner haben per Post den Fragebogen erhalten. Es geht darum, was die Hildesheimer über ihr Bussystem denken, ob Linien verändert werden sollen, sagt Michael Weenuis, von der Stadt Hildesheim - es geht aber auch um die Zukunft. "Wir folgen da dem Trend Deutschlandweit, dass da die Bedarfe so aussehen, dass zukünftig stärker verschiedene Verkehrsmittel von den Menschen genutzt werden wollen", sagte Weenuis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.10.2021 | 06:30 Uhr