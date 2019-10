Stand: 28.10.2019 20:01 Uhr

Wie die Bahn versucht, Sturmschäden zu vermeiden

Bäume stürzen auf Gleise, Äste reißen Oberleitungen nieder - Bahnverkehr und Fahrgäste leiden bundesweit immer wieder unter Sturmschäden. Damit der Schienenverkehr auch in stürmischen Zeiten möglichst reibungslos läuft, lässt die Bahn im Herbst und Winter anfällige Bäume an den Strecken in Niedersachsen zurückzuschneiden. So etwa derzeit an der S-Bahn-Strecke in der Region Hannover zwischen Ehlershausen und Celle.

Bahn lässt Bäume an Gleisen bei Celle fällen Niedersachsen 18.00 - 28.10.2019 18:00 Uhr Autor/in: Henning Orth Um Strecken in Niedersachsen sturmsicherer zu machen, fällt die Bahn im Herbst und Winter Bäume entlang der Gleise. Bei Celle haben die Bestände aufgrund der vergangenen Sommer gelitten.







Rückschnittzone ist größer geworden

Zunächst rücken nach der Brut- und Setzzeit von Vögeln und Säugetieren im Oktober Forstarbeiter an und begutachten die Bahnstrecken. Drohen Bäume auf die Gleise zu fallen oder sind zu dicht an den Gleisen, werden sie gefällt. Begutachtet wird hauptsächlich die Vegetation in der sogenannten Rückschnittzone in einem Abstand von sechs Metern zur Mitte der Gleise. Das war nicht immer so, wie Nikolai Pille von der Bahn erklärt. Der vorgegebene Bereich sei vielmehr in den vergangenen Jahren mehrfach durch das zuständige Eisenbahn-Bundesamt erweitert worden, zuletzt von vier auf sechs Meter.

Hubschrauber, Drohnen und immer wieder Absprachen

Der Aufwand ist enorm: Die Bahn kontrolliert eigenen Angaben zufolge nach und nach alle Strecken in Niedersachsen. Angrenzende Waldabschnitte werden mit Drohnen und teils sogar mit Hubschraubern abgeflogen, hieß es, um sich ein genaues Bild zu verschaffen. Notwendig sind auch Absprachen mit Anliegern. Insbesondere in der Nähe von größeren Städten sei dies sehr aufwändig, sagt Pille. Man müsse etwa in Kleingarten- und Reihenhaussiedlungen mit jedem Anlieger in Kontakt treten, um dort, wo es an der Bahnstrecke nötig ist, Bäume zu fällen.

Klimawandel zwingt Bahn zu handeln

In diesem Jahr kommt es dazu häufiger: Aufgrund der extremen Dürre der vergangenen zwei Sommer sind die Sägen häufiger im Einsatz. Dazu komme eine Zunahme starker Stürme, wie Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis dem NDR sagte. Der Klimawandel zwinge die Bahn zu handeln. Der Konzern habe darauf entsprechend reagiert - mit mehr Geld, mehr Personal und mehr Technik, so der Sprecher.

130 Millionen Euro für Rückschnitt

Bereits Anfang 2018 hat die Bahn dazu den sogenannten Aktionsplan Vegetation ins Leben gerufen - auch als Reaktion auf massive Verkehrsbehinderungen als Folge von Stumtief "Xavier" im Herbst 2017. 125 Millionen Euro wurden investiert. In diesem Jahr sollen die Ausgaben für den Rückschnitt und das Fällen von Bäumen bei 130 Millionen Euro liegen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

"Ein permanenter Prozess"

Ein schnelles Ende des Programms ist nicht abzusehen. Im Gegenteil. Die Umsetzung des "Aktionsplan Vegetation" beschränkt sich nicht nur auf Baum- und Grünschnitt. Ebenso ist vorgesehen, instabile Baumarten durch geeignetere Bäume oder Sträucher zu ersetzen - die dann auch perspektivisch wieder beschnitten werden müssen. "Das wird ein permanenter Prozess sein", sagt Meyer-Lovis.

