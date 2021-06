Stand: 29.06.2021 12:10 Uhr Widerstand gegen Fleischwaren-Lager in Bückeburg wächst

Der Widerstand gegen das geplante Hochregallager des Fleischwaren-Produzenten Bauerngut in Bückeburg nimmt zu. Das Logistikzentrum soll in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen. Innerhalb von vier Wochen unterzeichneten 1.300 Bürgerinnen und Bürger eine Online-Petition des Vereins "Landschaftsschutz Schaumburg" gegen das Projekt. Der Umweltausschuss des Landkreises Schaumburg hat am Montagabend empfohlen, ein Verfahren einzuleiten, das Landschaftsschutzgebiet bei Bückeburg dafür teilweise aufzuheben. Bauerngut plant den Bau eines 27 Meter hohen und 150 Meter langen Logistikzentrums in der Nähe des Stammsitzes in Bückeburg. Die meisten Fraktionen im Rat der Stadt haben sich bereits dafür ausgesprochen.

