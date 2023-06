Stand: 14.06.2023 21:33 Uhr Wettbergen: Feuer auf Balkon greift auf Dach über

In Hannover-Wettbergen ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem Brand gerufen worden. Gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Etwa 50 Einsatzkräfte rückten in den Bernstorffweg aus. Der Brand war laut Feuerwehr auf einem Balkon im vierten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Von dort fraß sich das Feuer in eine angrenzende Wohnung und in den Dachstuhl. Die Einsatzkräfte mussten aus den Körben der Drehleitern heraus die Dachpfannen abtragen, um an die Brandnester zu gelangen. Als die Feuerwehrleute mit dem Löschen begannen, hatten bereits alle Bewohner das Haus eigenständig verlassen. Verletzte gab es keine. Ein Hund musste jedoch über eine Drehleiter gerettet werden. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Brandursache ermitteln nun Spezialisten der Polizei.

