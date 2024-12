Stand: 30.12.2024 13:45 Uhr 81-Jähriger rutscht 20 Meter in die Tiefe - Höhenretter helfen

Im Landkreis Schaumburg haben Höhenretter am Samstag einem 81-Jährigen nach einem Absturz an der Paschenburg geholfen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bei einem Familienspaziergang einen etwa 20 Meter tiefen Hang herabgerutscht. Da sich der Cottbusser aus eigener Kraft nicht mehr den Berg hinaufkämpfen konnte, habe seine Begleiterin Hilfe gerufen. Laut Polizei war die Rettungsaktion, an der zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW beteiligt waren, nach knapp zwei Stunden erfolgreich. Der Mann sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Rinteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.12.2024 | 17:00 Uhr