Stand: 26.07.2019 16:56 Uhr

Weser-Wasser unter 25 Grad: Grohnde bleibt am Netz

Anders als angekündigt ist das AKW Grohnde bei Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) bisher nicht abgeschaltet worden. Ursprünglich wollte der Betreiber Preussen Elektra den Meiler am Freitagmittag vom Netz nehmen. Grund für die Überlegungen war die Hitze der vergangenen Tage. Dadurch stieg die Temperatur der Weser fast bis auf den kritischen Wert von 26 Grad. Ist die Grenze erreicht, wird abgeschaltet. Am Nachmittag um 16.30 Uhr lag die Temperatur der Weser laut einem Preussen-Elektra-Sprecher "im für unser Kernkraftwerk Grohnde relevanten Flussabschnitt derzeit noch knapp unter 25 Grad". Die Temperatur messen der Atomkraftwerkbetreiber sowie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) an mehreren Stellen, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums NDR.de.

AKW Grohnde geht Freitag vom Netz Niedersachsen 18.00 - 25.07.2019 18:00 Uhr Autor/in: Hans-Christian Hoffmann Das AKW Grohnde geht wegen der hohen Temperaturen in der Weser aus Sicherheitsgründen am Freitagmittag vom Netz. Laut Betreiber handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.







Wasser ab 26 Grad zu warm zum Kühlen

Mit dem Wasser aus der Weser wird der Meiler gekühlt. Ab 26 Grad ist das Wasser dafür zu warm, sollte es zu einem Störfall kommen. Die zuvor geplante Abschaltung hat aber auch noch einen Umweltaspekt, der betrifft das Abwasser nach dem Kühlen. Zum Schutz des Ökosystems darf ab 26 Grad kein wärmeres Wasser in die Weser geleitet werden, da sonst bei 28 Grad kritische Werte für die Umwelt erreicht werden könnten, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums NDR.de.

Tennet: Stromversorgung bei Abschaltung gewährleistet

Sollte das AKW Grohnde vom Netz genommen werden, bliebe Niedersachsen ausreichend mit Strom versorgt, sagte ein Sprecher von Netzbetreiber Tennet gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Im Sommer gebe es grundsätzlich einen geringeren Stromverbrauch. Zudem werde im Moment eine vergleichsweise große Menge an Solarenergie ins Stromnetz gespeist.

Lingen bleibt auf jeden Fall am Netz

Das zweite niedersächsische Atomkraftwerk Emsland in Lingen steht nicht vor einer Abschaltung, wie Betreiber RWE mitteilte. "Es gibt keine Einschränkungen", sagte ein Sprecher dem NDR. Dort gestalte sich das Prozedere auch anders. Zum einen werde das Kühlwasser im Landkreis Emsland weniger stark erhitzt. Zum anderen werde das Abflusswasser erst in ein spezielles Kühlbecken geleitet, bevor es in die Ems gelange, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums.

