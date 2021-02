Stand: 19.02.2021 12:26 Uhr Weser-Radweg gut besucht - auch wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch Freizeitangebote eingeschränkt - viele Menschen haben da das Radfahren für sich entdeckt. Und so war auch auf dem Weser-Radweg im Landkreis Nienburg viel los: Mehr als 60.000 Radler waren da unterwegs - 10.000 mehr als im Vorjahr. Darunter viele Einheimische und Tagestouristen, heißt es von der Mittelweser-Touristik. Der höchste Tageswert mit 601 Radfahrern wurde an Christi Himmelfahrt erfasst. Weil die Radfahrer wegen des Lockdowns teilweise aber nicht in Hotels und Pensionen übernachten oder in Gaststätten einkehren konnten, habe die Region nicht so stark profitieren können, wie sonst.

