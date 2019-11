Stand: 10.11.2019 06:30 Uhr

Wer wird OB? Stichwahl in Hannover

Enger hätte die Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober für die beiden Kandidaten an der Spitze nicht ausgehen können. Belit Onay (Grüne) und CDU-Kandidat Eckhard Scholz (parteilos) holten beide 32,2 Prozent der Stimmen. Heute treffen sie in der Stichwahl erneut aufeinander. Für Scholz könnte es eng werden: Im ersten Wahlgang hatte er zwar nur 50 Stimmen weniger als Onay, doch der hat nun die SPD und offenbar auch deren Wähler hinter sich.

Videos 02:53 Hallo Niedersachsen Hannover: Onay und Scholz im Wahlkampf-Endspurt Hallo Niedersachsen Am Sonntag entscheiden die Bürger Hannovers, wer neuer Oberbürgermeister wird. Bis dahin kämpfen der CDU-Kandidat Eckhard Scholz und Belit Onay von den Grünen um jede Stimme. Video (02:53 min)

SPD-Anhänger tendieren zu Onay

Bei Marc Hansmann, dem Kandidaten der Sozialdemokraten, hatten bei der OB-Wahl nur 23,5 Prozent der Wähler ihr Kreuz gemacht. Nach der ersten Enttäuschung und einiger Beratung verkündete Hannovers SPD-Spitze, in der Stichwahl Belit Onay zu unterstützen. Offenbar plant das auch die Mehrzahl der knapp 44.000 Menschen, die im Oktober Hansmann gewählt hatten: Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) wollen 72 Prozent von ihnen dem 38-jährigen Onay ihre Stimme geben. Auch insgesamt sah die Umfrage den Grünen mit 56 Prozent der Stimmen vor Scholz mit 44 Prozent. Allerdings: Berücksichtigt wurden laut HAZ nur Aussagen von Befragten, die bereits eine Wahlentscheidung getroffen hatten.

Videos 44:04 NDR 1 Niedersachsen OB-Wahl Hannover: Scholz und Onay im Interview NDR 1 Niedersachsen Kurz vor der OB-Stichwahl am Sonntag erklären die beiden Kandidaten Eckhard Scholz (CDU) und Belit Onay (Grüne), was sie als Oberbürgermeister für die Landeshauptstadt tun wollen. Video (44:04 min)

Einige Premieren sind möglich

Eine neue Ära bricht im Rathaus so oder so an: Nach 73 Jahren wird es künftig nicht mehr von einem SPD-Mann geführt. Onay wäre zudem der erste Verwaltungschef einer Landeshauptstadt mit türkischen Wurzeln. Bereits jetzt ist er der erste Grüne, der es in Hannover in die OB-Stichwahl geschafft hat. Auch für Scholz war das Wahlergebnis ein Erfolg, über den er sich hocherfreut zeigte. Seit Jahrzehnten versucht die CDU in Hannover, mit ihrem Kandidaten die SPD im Chefsessel des Rathauses abzulösen. Scholz wünscht sich nach eigenen Angaben einen Aufbruch, für den er als Persönlichkeit mit Führungserfahrung werben wollte - der 56-Jährige war früher Chef des VW-Nutzfahrzeugwerks in Hannover. Scholz betonte im Vorfeld der Stichwahl, er wolle auch für die Sozialdemokraten ein Angebot sein und hier Brücken bauen.

Hintergrund Oberster Verwalter: Die Aufgaben des OB Der Oberbürgermeister, den Hannover neu wählt, ist Leiter der Stadtverwaltung. NDR.de erklärt, welche Rolle der OB in der Stadt spielt und welche Aufgaben er hat. mehr Alles zur OB-Wahl 2019 in Hannover Scholz oder Onay: In Hannover steht die Entscheidung an. Der neue Oberbürgermeister wird am Sonntag in einer Stichwahl bestimmt. Alle Informationen zur Wahl gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.11.2019 | 19:30 Uhr