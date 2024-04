Stand: 05.04.2024 22:04 Uhr Wer kann Hinweise geben? Zwölfjährige aus Hannover vermisst

In Hannover wird die zwölfjährige Tasnim N. vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hat das Mädchen am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr die elterliche Wohnung an der Berckhusenstraße im hannoverschen Stadtteil Kleefeld verlassen. Sie sei bis zum Abend nicht mehr zurückgekehrt, hieß es. Einen vereinbarten Termin habe die Zwölfjährige nicht wahrgenommen. Die Polizei befürchtet eine Eigengefährdung des Mädchens und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste ist nach Polizeiangaben 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie trägt kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die Zwölfjährige mit einer lilafarbenen Jacke und mit einem lilafarbenen Pullover bekleidet. Zudem trug sie eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt das zuständige Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 - 3215 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

