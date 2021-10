Wer darf was am Steinhuder Meer? OVG verhandelt drei Klagen Stand: 19.10.2021 09:19 Uhr Am Steinhuder Meer in der Region Hannover kollidieren immer wieder die Interessen von Freizeitsportlern und Touristikern mit denen von Naturschützern. Drei Fälle will das OVG Lüneburg heute klären.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht das Naturschutzgebiet Totes Moor am Steinhuder Meer. Die Kläger gehen gegen die entsprechende Verordnung der Region Hannover für die rund 3.000 Hektar große Fläche mit Uferbereichen und Wasserflächen an - und den darüber liegenden Luftraum. Wegen der vielen Prozessbeteiligten verhandelt das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in der Lüneburger Ritterakademie.

Ballonfahrer wollen über das Tote Moor fliegen

Zum einen wollen Veranstalter von Ballonfahrten gerichtlich klären lassen, ob in einer Naturschutzgebietsverordnung Vorgaben für den Luftverkehr geregelt werden dürfen. Im Naturschutzgebiet und einer Zone von 500 Metern Breite drumherum ist das Starten und Landen sowie das Unterschreiten einer Mindestflughöhe von 600 Metern verboten.

Yachtclub wünscht sich Chancen für Sport und Naturschutz

In einem weiteren Verfahren geht es Seglern um das Verbot, die Wasserfläche zu befahren. Der Vorsitzende des Hannoverschen Yachtclubs, Tom Greten, wünscht sich, dass Vertreter von Sport und Naturschutz gemeinsam über Regeln entscheiden - damit das Steinhuder Meer weiter für alle etwas zu bieten habe.

Eigentümer kann Gebiet nicht forstwirtschaftlich nutzen

Im dritten Antrag geht es einem Besitzer von Flächen im Naturschutzgebiet um das generelle Verbot der Forstwirtschaft sowie Beschränkungen, die für den Torfabbau gelten. Als Bootseigner und Mitglied des Yachtclubs ist er zudem von dem Verbot zum Befahren der Wasserfläche betroffen.

Region Hannover beruft sich auf Vorgaben der EU

Die Region Hannover sieht ihrerseits nicht allzu viele Mitsprachemöglichkeiten für die Klagenden, da sie lediglich EU-Richtlinien umsetze.

