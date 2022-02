Stand: 18.02.2022 08:36 Uhr Weniger Rinder aus Niedersachsen in Drittstaaten befördert

Von Niedersachsen aus sind 2021 weniger Rinder in Drittstaaten außerhalb der EU transportiert worden als noch im Jahr zuvor. Das zeigen Zahlen des Landwirtschaftsministeriums in Hannover. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 9.900 Zuchtrinder von den kommunalen Veterinär-Behörden abgefertigt und dann in Länder außerhalb der EU exportiert. Im Jahr davor waren es knapp 12.000 Rinder. Zielländer waren Marokko, Russland, Moldawien, Albanien und Ägypten. Die meist langen Transporte sind immer wieder umstritten, da Kritiker Tierschutz-Verstöße befürchten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.02.2022 | 08:00 Uhr